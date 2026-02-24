In Köthen gründet sich der Verein „Queer* in Köthen“ und verfolgt vor allem den Zweck, feste Strukturen zu schaffen. Eine Konkurrenz zum CSD hingegen wolle man keineswegs sein.

Vorträge und Lesungen geplant: Was der neu gegründete Verein „Queer* in Köthen“ alles vorhat

Der Verein will in Köthen feste Strukturen schaffen und queeres Leben stärker in der öffentlichen Wahrnehmung verankern.

Köthen/MZ. - Für Christiane Olejnicki und den kleinen, noch sehr jungen Verein beginnt in dieser Woche die eigentliche Arbeit. Mit dem Notartermin und den nötigen Unterschriften ist seit Montag alles für den Eintrag ins Vereinsregister vorbereitet.