Die Union Seeland möchte, dass die Anwohner in den Ortsteilen von Windrädern und Solaranlagen in ihrem Umfeld auch etwas haben. Wie das konkret aussehen soll.

Rund um Gatersleben sollen Solaranlagen errichtet werden. Hat der Ort selbst etwas davon?

Seeland/MZ - Rund um Gatersleben sollen Solarmodule aufgestellt werden, bei Hoym könnten weitere Windräder entstehen – auch im Seeland ist die sogenannte grüne Energie auf dem Vormarsch. Und davon sollen die Bürger, die es betrifft, auch direkt etwas haben, findet Seeland-Stadtrat Tim Hase (CDU). Ein entsprechender Antrag seiner Fraktion Union Seeland wird deshalb unter dem Titel „Das Geld des Dorfes dem Dorfe“ auf der nächsten Stadtratssitzung am 3. März eine Rolle spielen.