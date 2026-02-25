Ascherslebener Basketballer krallen sich beim Heimspiel gegen Wolfenbüttel die nächsten Punkte. Und erreichen eine besondere Marke.

Aschersleben/MZ - Heimsieg! Im Punktspiel der 1. Regionalliga Nord untermauerten die Basketballer aus Aschersleben ihre starke Form mit einem verdienten 92:81-Sieg gegen MTV/BG Wolfenbüttel. Nach dem Schlusspfiff brandete in der Sporthalle am Ascaneum großer Jubel auf – Spieler, Trainer und Fans feierten gemeinsam einen Erfolg, der im Saisonendspurt noch einmal enorm an Bedeutung gewinnen könnte.