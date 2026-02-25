weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Baketball Regionalliga: Aschersleben Tigers knacken mit Sieg gegen Wolfenbüttel 2000-Punkte-Marke

Baketball Regionalliga Aschersleben Tigers knacken mit Sieg gegen Wolfenbüttel 2000-Punkte-Marke

Ascherslebener Basketballer krallen sich beim Heimspiel gegen Wolfenbüttel die nächsten Punkte. Und erreichen eine besondere Marke.

Von Ingo Gutsche 25.02.2026, 10:15
Die Tigers Aschersleben gewannen daheim gegen Wolfenbüttel. Yannick von Hain war erneut einer der stärksten Akteure.
Die Tigers Aschersleben gewannen daheim gegen Wolfenbüttel. Yannick von Hain war erneut einer der stärksten Akteure. (Foto: Thomas Tobis)

Aschersleben/MZ - Heimsieg! Im Punktspiel der 1. Regionalliga Nord untermauerten die Basketballer aus Aschersleben ihre starke Form mit einem verdienten 92:81-Sieg gegen MTV/BG Wolfenbüttel. Nach dem Schlusspfiff brandete in der Sporthalle am Ascaneum großer Jubel auf – Spieler, Trainer und Fans feierten gemeinsam einen Erfolg, der im Saisonendspurt noch einmal enorm an Bedeutung gewinnen könnte.