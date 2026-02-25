Am alten Standort An den Linden 11 wird Samstag noch von 7 bis 9 Uhr verkauft.

Direkt neben der Arztpraxis zieht der neue Konsum ein.

Klöden/MZ. - Es läuft alles nach Plan! Der Konsum in Klöden wird nach dem Umzug vom Gebäude An den Linden 11 in die Nummer 9 am 3. März um 10 Uhr eröffnet. Inhaber Kevin Wolters, der in Jessen zusammen mit einem Partner das Elektronikgeschäft „KraWo“ betreibt, ist stolz, dass er den Umbau innerhalb von vier Wochen sozusagen „in Eigenregie“ gestemmt hat. Den anvisierten Kostenrahmen, ein knapp sechsstelliger Betrag, habe er nicht überzogen. „Ich bin froh, wenn alles fertig ist“, sagt er, denn die Doppelbelastung zwei Firmen habe schon sehr an seinen Kräften gezehrt.