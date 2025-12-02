Balkonkraftwerke, Windräder und Batteriespeicher verändern die Anforderungen an das Stromnetz auch im Saalekreis. Netzbetreiber Mitnetz muss deshalb kräftig investieren und erklärt, welche Projekte derzeit laufen und welche anstehen.

Batteriespeicher, Rechenzentren, Windparks: Die Stromleitungen müssen künftig deutlich mehr Strom transportieren können.

Kabelsketal/Querfurt/MZ. - „Früher war das Stromnetz eine Einbahnstraße“, erklärt Hagen Ruhmer. „Der Strom floss vom Kraftwerk zum Kunden.“ Doch heute passiere das etwa aufgrund von Balkonkraftwerken teils auch in Gegenrichtung, und im Netz sind neue Großakteure aufgetaucht: Rechenzentren, Batteriespeicher. Für die Mitnetz bedeutet das nicht nur, dass sie viel häufiger steuernd ins Netz eingreifen muss, sondern: Sie muss investieren – auch im Saalekreis – in neue Umspannwerke, Hochspannungsleitungen und in die Ortsnetze.