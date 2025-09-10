Nicht nur im Saalekreis poppen gerade viele Großprojekte für Rechenzentren auf. Doch wie viel dieser riesigen Computerhallen braucht Sachsen-Anhalt und wie realisitsich sind die Vorhaben? Die MZ hat bei Digitalministerin Lydia Hüskens nachgefragt.

Vier Großprojekte für Rechenzentren im Saalekreis: Wie großt ist die Gefahr von Luftschlössern?

Geplante Rechenzentren im Saalekreis könnten im Inneren künftig wie dieses hier in Karlsruhe aussehen – ob alle Vorhaben realistisch sind, bleibt laut Digitalministerin Hüskens allerdings fraglich.

Merseburg/MZ. - Milzau, Bad Lauchstädt, Schraplau, Krumpa – allein im südlichen Saalekreis gibt es derzeit vier Projektentwickler, die den Bau von Rechenzentren vorantreiben wollen. Dabei geht es nicht um einen Computerraum im Keller der Stadtverwaltung oder des Klinikums, sondern um Anlagen mit mehreren Hallen voll Technik und einem Strombedarf, der – beim größten der Projekte – der halben Erzeugungsleistung eines Kohlemeilers oder 70 modernen Windrädern entspricht. Doch werden diese Projekte alle benötigt? Robert Briest hat bei Infrastruktur- und Digitalministerin Lydia Hüskens (FDP) nachgefragt, wie groß der Bedarf im Land ist.