Bereits zum vierten Mal wird zu Konzerten in die Nicolaikirche eingeladen. Veranstalter verspricht erneut ein außergewöhnliches Erlebnis. Welche Künstler performen werden.

Es wird „Unheilig“ in Coswig - Wer nach Paul Potts, Tess D. Smith und Trevor Jackson kommt

Bisher waren die Konzerte in der Nicolaikirche – wie hier bei Trevor Jackson – nahezu alle ausverkauft.

Coswig/MZ. - Wieder wird ein einzigartiges Konzerterlebnis in der Coswiger Nicolaikirche angekündigt. Nachdem dort bereits Star-Tenor Paul Potts – zwei innerhalb von nur Stunden ausverkaufte Konzerte gab – folgten Tess D. Smith, ein hochkarätiges Tina-Turner-Tribute, und Trevor Jackson, der mit seiner Bühnenpräsenz das Publikum sofort auf seiner Seite hatte. Am 27. und 28. März werden nun weitere namhafte Künstler ihre Visitenkarte in Coswig abgeben.