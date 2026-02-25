Eil
Konzert in Nicolaikirche Es wird „Unheilig“ in Coswig - Wer nach Paul Potts, Tess D. Smith und Trevor Jackson kommt
Bereits zum vierten Mal wird zu Konzerten in die Nicolaikirche eingeladen. Veranstalter verspricht erneut ein außergewöhnliches Erlebnis. Welche Künstler performen werden.
25.02.2026, 11:00
Coswig/MZ. - Wieder wird ein einzigartiges Konzerterlebnis in der Coswiger Nicolaikirche angekündigt. Nachdem dort bereits Star-Tenor Paul Potts – zwei innerhalb von nur Stunden ausverkaufte Konzerte gab – folgten Tess D. Smith, ein hochkarätiges Tina-Turner-Tribute, und Trevor Jackson, der mit seiner Bühnenpräsenz das Publikum sofort auf seiner Seite hatte. Am 27. und 28. März werden nun weitere namhafte Künstler ihre Visitenkarte in Coswig abgeben.