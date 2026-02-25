Die Orangerie in Seeburg hat seit Jahresende 2025 geschlossen. Nach der Insolvenz des Pächters sucht die Gemeinde nun einen Nachfolger. Gegenüber der MZ schildert der ehemalige Küchenchef Alexander Mönch die Gründe für das Ende des preisgekrönten Restaurants und gibt möglichen Nachfolgern wichtige Hinweise.

Orangerie in Seeburg: Das sind die Gründe für die Schließung

Seeburg/MZ. - Es war ein Schock für viele der zahlreichen Stammgäste: Seit Ende 2025 ist die Orangerie in Seeburg geschlossen. Das Haus galt als eines der besten Restaurants der Region: 2023 hatte das Gourmetmagazin „Der Feinschmecker“ die Orangerie nicht nur in die Liste der „besten Restaurants für jeden Tag“ aufgenommen, sondern sie sogar zum Favoriten für Sachsen‑Anhalt gekürt.