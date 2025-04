Batteriespeicher, neue Windparks, ein halbes Dutzend geplante PV-Anlagen, Ausbau der Netze – nirgends im Saalekreis ist der Umbau der Stromversorgung so greifbar wie in Goethestadt und Weida-Land. Versuch einer Bestandsaufnahme.

Bad LAUCHSTÄDT/NEMSDORF-GÖHRENDORF/MZ. - Jeden Monat bekomme er ein bis zwei neue Anfragen von Firmen der Energiewirtschaft, die in der Goethestadt aktiv werden wollen, sagt Bürgermeister Christian Runkel (CDU). Gerade seit der Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz sein Umspannwerk in Bad Lauchstädt ausbaut, steige das Interesse. Ähnliches berichtet Maria Wrede, Bauamtsleiterin des Weida-Lands. Die Kommunen entlang der A38 bilden mit dem angrenzenden Teutschenthal so etwas wie den neuen Energieriegel des Saalekreises. Hier konzentrieren sich Projekte der Energiewende. Photovoltaik, Windkraft, Netzinfrastruktur und zuletzt Batteriespeicher. Sie könnten das Landschaftsbild weiter verändern, wie der folgende Versuch einer Bestandsaufnahme zu laufenden und angedachten Projekten in den beiden Gemeinden zeigt.