Shopping Queen ist zurück in Halle: Dreharbeiten für die neuen Folgen laufen

Halle (Saale)/MZ. - Es gibt wieder Anlass zum großen Rätselraten. Denn in Halle ist derzeit der pinke Transporter der beliebten Vox-Sendung Shopping Queen unterwegs, mit dem die Kandidatinnen - in der Regel sind es Frauen - auf ihrer Einkaufstour durch die jeweilige Stadt kutschiert werden. Wo kaufen sie ihre Klamotten ein?