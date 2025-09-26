Verhandlung gegen Mutter aus Wittenberg, die ihre Kinder erstickt haben soll, ist fortgesetzt worden. Es geht unter anderem um toxikologische Befundberichte.

Mitschnitte von Notrufen vorgestellt: Was ihnen zu entnehmen ist

Wittenberg/Dessau/MZ. - Bei der Fortsetzung der Verhandlung um die toten Zwillinge aus Wittenberg sind am Freitag unter anderem toxikologisch-chemische Befundberichte vorgestellt worden. Es geht um mögliche Spuren von Drogen, Alkohol oder Medikamenten bei den Neugeborenen, die wie berichtet nur kurze Zeit gelebt haben. Der Mutter wird vorgeworfen, sie erstickt zu haben.