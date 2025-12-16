Das Winterkonzert der Bigband Aschersleben wird zum Abschied für Paul Seidel als musikalischen Leiter. Was er weiterhin bleibt und womit die Band begeistert hat.

Wie wird es nach dem vorweihnachtlichen Winterkonzert mit der Bigband Aschersleben, hier mit Sängerin Bettina Lee, weitergehen?

Aschersleben/MZ - „Ich packe das“, sagt Alexa Jäckel im Gewusel vor dem Eingang der Aula der Kreismusikschule des Salzlandkreises in Aschersleben zu Anna Erpilev, einer der Musiklehrerinnen. Intensiv hat die Zwölfjährige, die seit drei Jahren die Musikschule besucht, zu Hause auf ihrer Bassgitarre das Thema aus dem James-Bond-Film „Skyfall“ geübt. Nun möchte sie nicht nur bei einem fest eingeplanten gemeinsamen Stück des diesjährigen Winterkonzerts der Bigband Aschersleben mit dem Nachwuchs mitspielen, sondern unbedingt auch bei „James Bond“. Das ist eigentlich nur den Großen vorbehalten.