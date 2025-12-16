Peißnitzexpress, Freiwilligenagentur, Kinderhospiz und Co Deshalb gehen viele freie Träger aus Gesellschaft und Kultur in Halle auf die Barrikaden
Vor der Stadtratssitzung in Halle am Mittwoch hat sich Protest angekündigt: Zahlreiche freie Träger haben sich mit einem dringenden Appell an die Räte gewandt. Ihre Lage scheint ernst zu sein.
16.12.2025, 10:00
Halle (Saale)/MZ. - Dutzende Vereine, Stiftungen und sonstige Träger von Kultur- oder gesellschaftlichen Angeboten in Halle protestieren. Darunter der Peißnitzexpress, die Freiwilligenagentur und das Kinder- und Jugendhospiz. Sie befürchten drastische Einschnitte ab dem nächsten Jahr. Mit einem Brandbrief haben sie sich an den Stadtrat gewandt.