Vor der Stadtratssitzung in Halle am Mittwoch hat sich Protest angekündigt: Zahlreiche freie Träger haben sich mit einem dringenden Appell an die Räte gewandt. Ihre Lage scheint ernst zu sein.

Deshalb gehen viele freie Träger aus Gesellschaft und Kultur in Halle auf die Barrikaden

Halle (Saale)/MZ. - Dutzende Vereine, Stiftungen und sonstige Träger von Kultur- oder gesellschaftlichen Angeboten in Halle protestieren. Darunter der Peißnitzexpress, die Freiwilligenagentur und das Kinder- und Jugendhospiz. Sie befürchten drastische Einschnitte ab dem nächsten Jahr. Mit einem Brandbrief haben sie sich an den Stadtrat gewandt.