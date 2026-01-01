Der Hallesche FC läuft in der Regionalliga den Erwartungen hinterher. Eine Datenanalyse zeigt genau, woran das liegt. An einem Rückkehrer hängen große Hoffnungen.

In vielen Kategorien Spitzenreiter, aber... Das verrät eine Datenanalyse über den HFC

Halle/MZ - Am 5. Januar rollt beim Halleschen FC wieder der Ball. Trainer Robert Schröder bittet die Profis zum Vorbereitungsstart auf die verbleibenden 15 Spiele in der Liga. In denen muss der Regionalligist bessere Ergebnisse liefern. Nur 32 Punkte aus 19 Spielen und der sechste Platz sind viel zu wenig für die eigenen Ansprüche. „In der Vorbereitung geht es darum, wieder näher an unsere Spielidee zu kommen, Abläufe zu schärfen. Wir wollen die Dinge, die funktionieren, verstärken“, gibt Sportchef Daniel Meyer Trainerteam und Spielern mit auf den Weg.