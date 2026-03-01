Der SV Braunsbedra errang am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 einen 2:1 (0:0)-Erfolg gegen den Sportring Mücheln.

Braunsbedra/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 450 Besuchern des Stadions des Friedens geboten. Die Braunsbedraner waren den Gästen aus Mücheln mit 2:1 (0:0) knapp überlegen. Schiedsrichter Jens Abel (Zörbig) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem zwölf Karten inklusive zwei Platzverweise kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Ibrahimi Bachirou Soulet das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (53.). Die Braunsbedraner legten in kürzester Zeit nach. Diesmal war Eric Hägele der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0 (70.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Braunsbedra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 14

70. Minute: SV Braunsbedra liegt mit 2:0 vorne

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Joao Dahaba wurde für Martin Necke eingesetzt und Dmytro Zinchenko für Ibrahimi Bachirou Soulet. Auf der Gastseite verließen Tobias Bagehorn für Paul Sell und Moritz Sommerwerk für Jason Lee Herrmann den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Philip Buss, den Ball ins Netz zu befördern und den Müchelnern noch ein Tor zu verschaffen (90.+4). Die Gegner vom SV Braunsbedra beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Braunsbedra – Sportring Mücheln

SV Braunsbedra: Henze – Bachirou Soulet (79. Zinchenko), Toth (67. Hägele), Voigt, Richter, Necke (79. Dahaba), Odufuye (67. Werner), Schulze, Reifarth, Glaubitz, Böhme

Sportring Mücheln: Mund – Berghammer, Maak, Schubert, Bagehorn (75. Sell), Sommerwerk (78. Herrmann), Grosser, Semmer (87. Buss), Saddei (67. Meyer), Hiersig, Kuhnert

Tore: 1:0 Ibrahimi Bachirou Soulet (53.), 2:0 Eric Hägele (70.), 2:1 Philip Buss (90.+4); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Max Eisfeld, Richard Riemer; Zuschauer: 450