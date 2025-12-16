Der HFC hinkt zur Saisonhälfte der Regionalliga seinen Ansprüchen hinterher. Wie Sportchef Meyer die Situation einschätzt und wo er personellen Bedarf sieht.

Für Daniel Meyer war die erste Saisonhälfte des HFC "nicht zufriedenstellend".

Halle/MZ. - Während seine Spieler bereits in der Weihnachtspause, teilweise im Urlaub waren, saß Daniel Meyer am Dienstagvormittag mit Robert Schröder zusammen. „Wir gucken uns Daten von Spielern an, wollen nochmal zwei, drei Sachen nachbearbeiten und Erkenntnisse ziehen, mit welchen Maßnahmen wir im Januar gleich einen großen Schritt nach vorne kommen“, sagte der Sportchef des Halleschen FC während einer Pause von der Analyse mit seinem Trainer.