Der Hallenser Olaf Bornack bereitet sich auf den extremsten Lauf der Welt vor. Er will den „Everest Marathon“ meistern. Wie sich der 57-Jährige wappnet.

Dieser Hallenser will einen Marathon auf dem Mount Everest laufen

Halle/MZ - Wenn sich Olaf Bornack in Halle an seinen Schreibtisch setzt, wird die Luft dünn. Allerdings ganz gezielt und auch nur für eine Stunde pro Woche. Mithilfe eines Höhengenerators bewegt sich der Hallenser auf 4.900 Meter, höher als jeder Berg in Europa in den Himmel ragt. „Das Training ist bei mir dreigeteilt“, sagt der Läufer, der die Extreme liebt. „Eine Stunde in der Woche einfach nur sitzen, arbeiten, mit der Atemmaske auf, eine Stunde Walking und eine Stunde regeneratives Laufen.“