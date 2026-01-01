Alle Jahre wieder verletzen sich zahlreiche Menschen in der Silvesternacht an Feuerwerk und landen dann im Klinikum Bergmannstrost in Halle. In diesem Jahr waren die Verletzungen besonders stark. Die MZ hat Oberarzt Stefan Weber in der Nacht begleitet. Was dort passiert ist.

So lief die Silvesternacht im Klinikum Bergmannstrost in Halle

Oberarzt Stefan Weber stand in der Silvesternacht im Klinikum Bergmannstrost in Halle im OP und musste teils schwerwiegende Verletzungen versorgen.

Halle/MZ. - Gegen 23.30 Uhr wirkt die Notaufnahme im Klinikum Bergmannstrost fast wie eine Kulisse vor dem Sturm. Die Stühle im Wartebereich sind leer, am Empfang ist Zeit für ein Lächeln. Luftballons, bunte Luftschlangen und schräge Partyhüte der Mitarbeiter der Patientenannahme verraten: Heute ist kein gewöhnlicher Dienst. Es ist Silvester.