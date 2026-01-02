ein frohes neues Jahr! Hoffentlich sind Sie gut reingerutscht – und haben dabei die eine oder andere Feuerwerksrakete unbeschadet überstanden. Im Klinikum Bergmannstrost sah die Silvesternacht diesmal deutlich dramatischer aus: Oberarzt Stefan Weber hat die Einsatznacht begleitet und erzählt, warum das neue Jahr für manche Patienten gleich ziemlich turbulent begann.

Von Feuerwerk zu Feuerwehrautos: Ein echter Peißen-Klassiker hat es weit gebracht. Ein 50 Jahre alter Volvo, einst Einsatzleitwagen der Ortsfeuerwehr, steht nun im Volvo Museum in Göteborg – und sorgt bei den Kameraden für große Freude. Wie das kleine Auto aus dem Saalekreis zu internationaler Berühmtheit kam, lesen Sie in der heutigen Ausgabe.

Und dann ist da noch Mandy Eckert aus Wallwitz: eine Frau, die sich mit Herzblut um Streunerkatzen kümmert. Was als einfache Rettungsaktion einer zugelaufenen Katze begann, wurde zu einem groß angelegten Einsatz, der 36 Katzen das Leben rettete – und längst noch nicht abgeschlossen ist.

Ob Silvesternacht-Chaos, historische Feuerwehrgeschichte oder tierische Rettungseinsätze – in Halle und Umgebung gibt es immer Geschichten, die das neue Jahr spannend beginnen lassen. Wir freuen uns darauf, Sie auch in 2026 wieder mit aktuellen Meldungen, besonderen Geschichten und interessanten Einblicken zu versorgen – damit Sie immer wissen, was unsere Stadt und den Saalekreis bewegt.

Ich wünsche einen schönen Freitag.

Luisa König