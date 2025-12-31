Mandy Eckert engagiert sich seit Jahren für Streuner in der Gemeinde Petersberg. Wie aus einer zugelaufenen Katze eine große Rettungsaktion wurde – und warum noch lange nicht Schluss ist.

Mandy Eckert (r.) ist die Katzenretterin von Petersberg. Unterstützung bekommt sie von ihrer Nichte Hanna (2.v.l.), Petra Weickardt (2.v.r.) und Susann Gebauer vom Felidae.

Wallwitz/Petersberg/MZ. - Mandy Eckert aus Wallwitz wird von Freunden und Bekannten liebevoll als die „Katzenretterin von Petersberg“ bezeichnet. Dabei sei sie laut eigenen Aussagen eher zufällig in dieses Engagement hineingerutscht. „Mir ist damals eine Katze zugelaufen, die hat dann zwei Jahre bei mir gelebt“, erinnert sich die 44-Jährige. Als diese starb, wollte Eckert unbedingt wieder einer Katze ein Zuhause geben – eine Züchtung kam für sie allerdings nicht in Frage.