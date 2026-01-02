Seit über 20 Jahren lädt Kustos Matthias Hoffmann zum Jahresende in den botanischen Garten der Universität Halle ein. Und auch wenn derzeit kaum etwas blüht, zeigen sich doch winzige Farbtupfer und spannende Strukturen.

Blüten, Knospen, Früchte - Was es bei einem Winterspaziergang in Halle zu entdecken gibt

Der Andrang zum alljährlichen Winterspaziergang durch Halles botanischen Garten ist jedes mal groß. In diesem Jahr präsentiert Kustos Matthias Hoffmann winterliche Knospen und Triebe.

Halle (Saale)/MZ. - Der Winterspaziergang durch Halles botanischen Garten ist für viele Hallenser nach den Feiertagen ein Muss - nicht nur für Pflanzenfreunde. Auch wenn derzeit so gut wie keine Pflanze blüht, gibt es in der Winterlandschaft am Kirchtor dennoch viel zu entdecken.