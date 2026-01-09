Das kommt überraschend: Der HFC füllt die Vakanz im Trainerteam mit Sven Müller. Was das für die nahe und ferne Zukunft im Tor des Regionalligisten bedeutet.

Bleibt er die Nummer eins? Deshalb wird Sven Müller Spielertorwarttrainer beim HFC

Sven Müller bleibt die erste Wahl im Tor des HFC - und coacht jetzt auch noch die Keeper.

Halle/MZ - An diesem Samstag kann Sven Müller weder in der alten noch in seiner neuen Rolle glänzen. Das Winterwetter macht das Testspiel des Halleschen FC gegen Germania Halberstadt unmöglich. Die Profis des Fußball-Regionalligisten müssen improvisieren.