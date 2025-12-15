Bevor es in den Weihnachtsurlaub nach New York geht, macht sich HFC-Torwart Sven Müller für Trainer Robert Schröder stark. Welche Signale er an die Sportlichen Entscheider sendet.

Wird er die erste Vertragsverlängerung? Das sagt HFC-Profi Sven Müller über seine Zukunft

Halle/MZ - Schon an diesem Dienstag geht das Flugzeug über den Atlantik. Sven Müller wird Weihnachten mit Ehefrau Kim in New York verbringen, er taucht ein in den Zauber der Stadt, die auch über die Feiertage niemals schläft. „Mal sehen, ob es Schnee gibt, die Vorhersagen sind etwas ungenau“, sagt der Torwart des Halleschen FC mit einem Lächeln im Gesicht.