Am 16. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erreichte der Gastgeber SG Union Sandersdorf gegen den FC Einheit Wernigerode ein 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Sandersdorf/MTU. Mit einem Remis sind die SG Union Sandersdorf und der FC Einheit Wernigerode am Samstag vom Platz gegangen. 100 Zuschauer sahen das Spiel im Sport- u. Freizeitzentrum Pl.2.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 29 Minuten schoss Prasidda Pandyal das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 16

1:1 für SG Union Sandersdorf und FC Einheit Wernigerode – Minute 74

In Minute 74 fiel das letzte Tor der Partie. 29 Minuten nach Anpfiff gelang es Marius Ihbe, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Sandersdorfer zu erlangen (74.). Die Gegner vom FC Einheit Wernigerode beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – FC Einheit Wernigerode

SG Union Sandersdorf: Räthel – Farkas, Schnabel, Brunner, Nakano, Scheibe (63. Koto'o Djouokou), Exner, Hamella, Ihbe, Mehnert (12. Wonneberger), Sponholz

FC Einheit Wernigerode: Sparwasser – Farwig, Kuhnhold, Pillich, Hunter, Pandyal (81. Schlichting), Radomski (63. Dörnte), Singbeil, Wersig, Lisowski, St. Louis (63. Taiwo)

Tore: 0:1 Prasidda Pandyal (29.), 1:1 Marius Ihbe (74.); Schiedsrichter: Benjamin Seidl (Langenbernsdorf); Assistenten: Marc Jünger, Julian Lucas Winkler; Zuschauer: 100