Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Mit einem unfassbaren 9:0 (3:0) fegte die Mannschaft des MSV Eisleben den Nietlebener SV Askania 09 (Flex) am Sonntag vom Platz.

Eisleben/MTU. Neunmal hat der MSV Eisleben am Sonntag gegen die Gegner aus Nietleben eingenetzt. 9:0 (3:0) für die Eisleber.

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Andrin Dubova das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (3.). Die Eisleber legten in der 36. Minute nach. Diesmal war Leandros Paris Markou der Torschütze.

36. Minute: MSV Eisleben liegt mit 2:0 vorne

Der Ballhagel wollte nicht enden. Ein schmerzhaftes Erlebnis für die Hallenser. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Sieben Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Niclas Ebert traf in Minute 45, Ben Neugebauer in Minute 58, John Beese in Minute 72, Yannik Rische in Minute 74, Markou in Minute 83 und Yannik Rische in Minute 86. Spielstand 8:0 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 9

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Rische den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 9:0 erweiterte (89.). Damit war der Erfolg der Eisleber gesichert.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – Nietlebener SV Askania 09 (Flex)

MSV Eisleben: Bock – Ebert, L. Schmidt, Markou, Dubova, Beese, A. Schmidt, Engel, Rische

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Preuß, Wendt, Schröder, Tröger, Kastner, Scharschuh, Silber, Thiele

Tore: 1:0 Andrin Dubova (3.), 2:0 Leandros Paris Markou (36.), 3:0 Niclas Ebert (45.), 4:0 Ben Neugebauer (58.), 5:0 John Beese (72.), 6:0 Yannik Rische (74.), 7:0 Leandros Paris Markou (83.), 8:0 Yannik Rische (86.), 9:0 Yannik Rische (89.); Schiedsrichter: Nico Küstner (Sangerhausen); Zuschauer: 57