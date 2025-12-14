Der FSV Budissa Bautzen hatte am Sonntag keinen Erfolg und verlor die Fußball-NOFV-Oberliga Süd-Partie gegen den RSV Eintracht 1949 mit 1:3 (1:1).

Bautzen/MTU. Nach einem vielversprechenden Start mussten die Gastgeber aus Bautzen eine Niederlage gegen den RSV Eintracht 1949 hinnehmen. 1:3 (1:1) gingen die Mannschaften vom Platz.

Gleich nach dem Anstoß schoss Theo Schäller das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (9.). Die Bautzener konterten in der 30. Spielminute. Diesmal war Tom Fron der Torschütze.

Unentschieden. RSVs Matthias Steinborn konnte seinem Team in Minute 50 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bautzen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 16

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal frische Impulse zu setzen. Maximilian Noack kam rein für Toni Orosz und Oscar Haustein für Tim Cellarius. Auf der Gastseite sprang Arthur Ekalle für Luca Krüsemann ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Arthur Ekalle (RSV) den Ball über die Linie bringen (85.). Mit 3:1 verließen die Brandenburger den Platz als Sieger. Die Bautzener sind auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – RSV Eintracht 1949

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Rohlik, Böhme, Zech, Cellarius (79. Haustein), Gerhardi, M. Noack, Schäller, Kloß, Orosz (68. M. Noack), Käppler

RSV Eintracht 1949: Löffler – Plumpe (87. Jupolli), Kruska, Steinborn, Wurster (90. Yatkiner), Mustapha, Güllmeister (87. Göth), Fron, Krüsemann (70. Ekalle), Samson, Hellwig

Tore: 1:0 Theo Schäller (9.), 1:1 Tom Fron (30.), 1:2 Matthias Steinborn (50.), 1:3 Arthur Ekalle (85.); Schiedsrichter: Til Kiwitt (Berlin); Assistenten: Julius Hanft, Ahmad Chahrour; Zuschauer: 200