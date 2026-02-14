Ergebnis 4. Spieltag FC Victoria Wittenberg verliert auf dem heimischen Platz mit 0:2 gegen SV Allemannia 08 Jessen
Fußball-Landesklasse 4: In der Partie am Samstag war der FC Victoria Wittenberg gegenüber dem SV Allemannia 08 Jessen machtlos und wurde 0:2 (0:1) besiegt.
Wittenberg/MTU. Das Spiel zwischen Wittenberg und Jessen ist mit einer klaren 0:2 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.
Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Sebastian Knick (Dessau-Roßlau) zwei Gelbe Karten an die Wittenberger (32., 45.). Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit wurden die Zuschauer in der Nachspielzeit doch noch mit einem Tor belohnt, als Erik Thomas Heinrich für Jessen traf und nach einer ersten Spielhälfte ohne Tore in Nachspielminute 2 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 14.02.2026, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Wittenberg
- Wettbewerb: Landesklasse 4
- Spieltag: 4
FC Victoria Wittenberg gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 51
Nach wenigen Momenten gelang es Mustafa Alalawi, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:2 auszubauen (51.). Die Gegner vom SV Allemannia 08 Jessen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Wittenberger haben sich somit Platz sieben gesichert.
Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – SV Allemannia 08 Jessen
FC Victoria Wittenberg: M. Müller – Vurmo, Körnig, C. Müller, Arlt (42. Smith-Heston), Thöner, Kießling, M. Müller, Dorn, Hüller (71. Steudel), M. Müller
SV Allemannia 08 Jessen: Lenker – Heinze, Quinque, Michlick, Böhme (78. Schüler), Weidmann, Olexy, Kilian (57. Michlick), Wedmann (81. Michalke), Alalawi (65. Peinl), Heinrich (78. Ockler)
Tore: 0:1 Erik Thomas Heinrich (45.+2), 0:2 Mustafa Alalawi (51.); Schiedsrichter: Sebastian Knick (Dessau-Roßlau); Assistenten: Nick Müller, Torsten Wünsch; Zuschauer: 14