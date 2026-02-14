Fußball-Landesklasse 4: In der Partie am Samstag war der FC Victoria Wittenberg gegenüber dem SV Allemannia 08 Jessen machtlos und wurde 0:2 (0:1) besiegt.

Wittenberg/MTU. Das Spiel zwischen Wittenberg und Jessen ist mit einer klaren 0:2 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Sebastian Knick (Dessau-Roßlau) zwei Gelbe Karten an die Wittenberger (32., 45.). Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit wurden die Zuschauer in der Nachspielzeit doch noch mit einem Tor belohnt, als Erik Thomas Heinrich für Jessen traf und nach einer ersten Spielhälfte ohne Tore in Nachspielminute 2 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 4

FC Victoria Wittenberg gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 51

Nach wenigen Momenten gelang es Mustafa Alalawi, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:2 auszubauen (51.). Die Gegner vom SV Allemannia 08 Jessen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Wittenberger haben sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – SV Allemannia 08 Jessen

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – Vurmo, Körnig, C. Müller, Arlt (42. Smith-Heston), Thöner, Kießling, M. Müller, Dorn, Hüller (71. Steudel), M. Müller

SV Allemannia 08 Jessen: Lenker – Heinze, Quinque, Michlick, Böhme (78. Schüler), Weidmann, Olexy, Kilian (57. Michlick), Wedmann (81. Michalke), Alalawi (65. Peinl), Heinrich (78. Ockler)

Tore: 0:1 Erik Thomas Heinrich (45.+2), 0:2 Mustafa Alalawi (51.); Schiedsrichter: Sebastian Knick (Dessau-Roßlau); Assistenten: Nick Müller, Torsten Wünsch; Zuschauer: 14