Dem SV Eintracht Elster gelang es am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4, den TuS Kochstedt mit 4:1 (2:0) zu besiegen. 60 Zuschauer waren live dabei.

Zahna-Elster/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 60 Besuchern des Elster Bau Sportparks geboten. Die Zahna-Elsteraner waren den Gästen aus Kochstedt mit 4:1 (2:0) souverän überlegen.

Philipp Schneider traf für den SV Eintracht Elster in Minute 12 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. In der Nachspielphase der ersten Halbzeit konnte Elster noch einmal treffen: In Minute 46 wurde ein weiteres Tor durch Maurice Witzel erzielt.

SV Eintracht Elster liegt in Minute 45+1 2:0 vorn

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Martin Kase konnte in Minute 55 einnetzen. Es lief nicht gut für den TuS Kochstedt. In Minute 64 gelang es Spieler Nummer 2 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Spielstand 3:1 für den SV Eintracht Elster.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 4

Das letzte Tor der Partie fiel 25 Minuten nach der Halbzeitpause, als Schneider den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:1 ausbaute (70.). Damit war der Triumph der Zahna-Elsteraner entschieden. In Spielminute 89 handelte sich der SV Eintracht Elster noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Elster – TuS Kochstedt

SV Eintracht Elster: A. Richter – Lavrov, T. Richter, Kase, Dietze, Schneider (81. Donath), Schutzsch, L. Witzel (75. Schüler), Schuschke, M. Witzel, Engelhardt

TuS Kochstedt: Jeßwein – Richter, Landgraf, Ihbe, Hensen, Streuber, Krüger, Ziemba (63. Täubrecht), Zabel, Böhme, Rüdiger (56. Karbath)

Tore: 1:0 Philipp Schneider (12.), 2:0 Maurice Witzel (45.+1), 3:0 Martin Kase (55.), 3:1 Sebastian Ihbe (64.), 4:1 Philipp Schneider (70.); Schiedsrichter: Rico Reinhardt (Leipzig); Assistenten: Ralf Wanderer, Andreas Heinrich; Zuschauer: 60