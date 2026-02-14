Der FC Victoria Wittenberg hatte am Samstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 4-Partie gegen den SV Allemannia 08 Jessen mit 0:2 (0:1).

0:2 – FC Victoria Wittenberg verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen SV Allemannia 08 Jessen

Wittenberg/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Andreas Wappler. Der Trainer von Wittenberg musste sein Team bei einer 0:2 (0:1)-Niederlage gegen Jessen beobachten.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Sebastian Knick (Dessau-Roßlau) zwei Gelbe Karten an die Wittenberger (32., 45.). Erik Thomas Heinrich (SV Allemannia 08 Jessen) netzte in Minute 2 der Nachspielzeit, nach einer sonst trefferlosen ersten Spielhälfte, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 4

Minute 51: FC Victoria Wittenberg mit 0:2 im Rückstand

Nur kurz darauf gelang es Mustafa Alalawi, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:2 zu festigen (51.). Die Gegner vom SV Allemannia 08 Jessen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der FC Victoria Wittenberg sicherte sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – SV Allemannia 08 Jessen

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – Hüller (71. Steudel), Dorn, Arlt (42. Smith-Heston), M. Müller, Kießling, M. Müller, Vurmo, C. Müller, Körnig, Thöner

SV Allemannia 08 Jessen: Lenker – Olexy, Heinrich (78. Ockler), Quinque, Böhme (78. Schüler), Alalawi (65. Peinl), Kilian (57. Michlick), Weidmann, Michlick, Heinze, Wedmann (81. Michalke)

Tore: 0:1 Erik Thomas Heinrich (45.+2), 0:2 Mustafa Alalawi (51.); Schiedsrichter: Sebastian Knick (Dessau-Roßlau); Assistenten: Nick Müller, Torsten Wünsch; Zuschauer: 14