Der FC Liverpool setzt sich deutlich gegen Brighton & Hove Albion durch – für Trainer Fabian Hürzeler wird die Lage zunehmend schwieriger.

Liverpool/Birmingham - Der FC Liverpool hat die Sorgen von Fabian Hürzeler um seinen Job als Trainer von Brighton & Hove Albion verstärkt. Angetrieben von Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz zogen die Reds durch ein klares 3:0 (1:0) gegen das Hürzeler-Team ins Achtelfinale des englischen FA Cups ein. Die Gäste, bei denen Hürzeler zunehmend unter Druck steht, warten nun seit sechs Spielen auf einen Pflichtspielsieg.

Curtis Jones (42. Minute), Dominik Szoboszlai (56.) und Mohamed Salah (68.), der einen vom Ex-Dortmunder Pascal Groß verursachten Foulelfmeter verwandelte, trafen für Liverpool. Wirtz stand etwas mehr als 70 Minuten für die Mannschaft von Chefcoach Arne Slot auf dem Platz.

Woltemade trifft wieder für Newcastle

Zuvor hatte Stürmer Nick Woltemade seine 14 Pflichtspiele währende Torlos-Serie im Trikot von Newcastle United beendet. Der deutsche Nationalspieler erzielte beim 3:1 (1:0) im FA-Cup-Spiel beim englischen Spitzenteam Aston Villa das Tor zum Endstand in der 88. Minute.

Die weiteren Treffer erzielte Sandro Tonali (63./76.). Aston Villas Torwart Marco Bizot (45.+1) sah wegen einer Notbremse rund 40 Meter vor dem eigenen Tor die Rote Karte.

Kein VAR - und zwei Fehlentscheidungen

Newcastle überstand die vierte Runde des englischen Pokal-Wettbewerbs trotz zwei klarer Fehlentscheidungen des Schiedsrichters. In der vierten Runde des FA Cups gibt es - anders als etwa in der Premier League - allerdings keinen Videobeweis.

Beim 1:0 stand Aston Villas Torschütze Tammy Abraham (14.) im Abseits. Zudem hätte Newcastle einen Elfmeter bekommen müssen, nachdem Lucas Digne den Ball klar innerhalb des Sechzehners mit dem Arm geblockt hatte. Stattdessen nahm der Unparteiische an, die unerlaubte Aktion sei außerhalb des Strafraums gewesen. Glück für Newcastle: der folgende Freistoß führte über Umwege dann doch zum 1:1.