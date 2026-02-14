Ergebnis 14. Spieltag Spielabbruch in der Partie zwischen dem VfB Ottersleben und dem Haldensleber SC
Das Spiel zwischen dem VfB Ottersleben und dem Haldensleber SC am Samstag auf dem Sportplatz Ottersleben Pl.2 endete vorzeitig mit einem Spielabbruch.
Magdeburg/MTU.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 14.02.2026, 12.30 Uhr
- Austragungsort: Magdeburg
- Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren
- Spieltag: 14
Aufstellung und Statistik: VfB Ottersleben – Haldensleber SC
VfB Ottersleben: –
Haldensleber SC: Krepp – Wilken, Ahlfeld, Sulfrian, Neumann, Grmay, Riedner, Boege, Hartmann (13. Richter), Walther, Teuchler
Tore: 0:1 Louis Neumann (9.), 0:2 Sebastian Riedner (13.), 0:3 Louis Neumann (15.), 0:4 Ole Sulfrian (25.), 0:5 Sebastian Riedner (37.), 0:6 Sören Ahlfeld (38.); Schiedsrichter: Andreas Pak (Magdeburg); Assistenten: Leonard Grebe, Divo Hage; Zuschauer: 25