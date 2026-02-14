Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 konnte sich der Dessauer SV 97 I vor 43 Fußballfans über einen soliden 5:3 (1:1)-Erfolg gegen den SV Blau-Rot Coswig freuen.

Dessau-Roßlau/MTU. Nach einem aufregenden Match haben sich der Dessauer SV 97 I und der SV Blau-Rot Coswig am Samstag 5:3 (1:1) getrennt.

In Minute 23 schoss Jan-Niklas Seifert das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. 21 Minuten verstrichen, bis die Coswiger sich von ihrer Führung verabschieden mussten, und das auf besonders unglückliche Weise. Unfreiwillig besorgte Tarek Löwe den Ausgleichstreffer, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (44.).

Dessauer SV 97 I und SV Blau-Rot Coswig – 1:1 in Minute 44

Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Coswiger legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Jan-Erik Bergt schoss und traf in der 57. Minute. So einfach ließen sich die Dessauer nicht unterkriegen. Julian Bittner schoss und traf in der 60. Spielminute, gefolgt von Philipp Markert (67.). So einfach ließen sich die Coswiger nicht unterkriegen. Bergt traf in der 83. Spielminute zum zweiten Mal. Die Mannschaften waren gleich auf. Die Dessauer konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Luca Maximilian Dieckow versenkte den Ball in der 86. Spielminute. Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Rot Coswig musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 4:3 für den Dessauer SV 97 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 4

Die Dessauer wechselten in den letzten Minuten nochmal aus. Matin Yousef wurde für Julian Bittner eingesetzt. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Am Ende des Duells sollte es dem Dessauer SV 97 I noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Matin Yousef den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:3 festigte (90.+2). Damit war der Sieg der Dessauer entschieden. Die Dessauer sind dennoch auf Platz vier gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – SV Blau-Rot Coswig

Dessauer SV 97 I: Deistler – Kieseler, Dieckow, Malende, Markert (71. Bayard), Walzer, Bittner (89. Yousef), Eckersberg, T. Berger, Merkel, Von Klöden

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Guroll (70. Körner), Löwe (84. Weber), Schölzel (30. Schaaf), Schmidt, Plotz, Seifert (62. Ziem), Bergt, Scheller, Warnecke, Hoffmann

Tore: 0:1 Jan-Niklas Seifert (23.), 1:1 Tarek Löwe (44.), 1:2 Jan-Erik Bergt (57.), 2:2 Julian Bittner (60.), 3:2 Philipp Markert (67.), 3:3 Jan-Erik Bergt (83.), 4:3 Luca Maximilian Dieckow (86.), 5:3 Matin Yousef (90.+2); Schiedsrichter: Robin Zenthöfer (Halle); Assistenten: Steve Kossin, Luay Maslmani; Zuschauer: 43