Am 17. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd glückte dem RSV Eintracht 1949 ein 3:2 (1:0)-Triumph über den VfL Halle 96.

Kleinmachnow/MTU. Am Samstag haben sich der RSV Eintracht 1949 und der VfL Halle 96 ein aufregendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (1:0).

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Patrick Hinze vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Till Plumpe das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (45.). Die Brandenburger konterten . Diesmal war Jegor Jagupov der Torschütze (47.).

RSV Eintracht 1949 und VfL Halle 96 – 1:1 in Minute 47

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Ludwig Bölke/Halle (53.), gefolgt von Matthias Steinborn (RSV Eintracht 1949) in Minute 71. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Kleinmachnow

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 17

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Luca Krüsemann wurde für Till Plumpe eingesetzt. Auf der Gastseite verließen Arlind Shoshi für Anxhelo Kurti und Maximilian Jagatic für Mathieu Racine den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Das Spiel endete bitter für den VfL Halle 96. In Minute 81 lenkte Mathieu Racine den Ball unglücklich ins eigene Tor und schenkte dem Gegner unfreiwillig den Sieg.

Aufstellung und Statistik: RSV Eintracht 1949 – VfL Halle 96

RSV Eintracht 1949: Brenn – Güllmeister, Fron, Kruska, Plumpe (79. Krüsemann), Samson, Ekalle, Yatkiner (62. Göth), Bilbija, Steinborn, Mustapha

VfL Halle 96: Stark – Marks, Frühauf, Jagupov, Dos Santos, Jagatic (75. Racine), Lubsch, Hüttig, Cabral, Bölke, Shoshi (75. Kurti)

Tore: 1:0 Till Plumpe (45.), 1:1 Jegor Jagupov (47.), 1:2 Ludwig Bölke (53.), 2:2 Matthias Steinborn (71.), 3:2 Mathieu Racine (81.); Schiedsrichter: Cedric de Parade (Leipzig); Assistenten: Romano Wehner, Lucas Leihkauf; Zuschauer: 71