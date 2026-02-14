Der SV Eintracht Elster errang am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 60 Zuschauern einen klaren 4:1 (2:0)-Sieg gegen den TuS Kochstedt.

Zahna-Elster/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 60 Besuchern des Elster Bau Sportparks geboten. Die Zahna-Elsteraner setzten sich souverän mit 4:1 (2:0) gegen die Gäste aus Kochstedt durch.

Philipp Schneider (SV Eintracht Elster) netzte zwölf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Zahna-Elsteraner legten in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit dem zweiten Tor des Spiels nach. Diesmal war Maurice Witzel der Torschütze.

SV Eintracht Elster in Minute 45+1 2:0 in Führung

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Martin Kase konnte in Minute 55 einnetzen. Es sah nicht gut aus für den TuS Kochstedt. In Minute 64 gelang es Spieler Nummer 2 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Spielstand 3:1 für den SV Eintracht Elster.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 4

Das letzte Tor der Partie fiel 25 Minuten nach der Halbzeitpause, als Schneider den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:1 verfestigte (70.). Damit war der Triumph der Zahna-Elsteraner gesichert. In Spielminute 89 handelte sich der SV Eintracht Elster noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Elster – TuS Kochstedt

SV Eintracht Elster: A. Richter – T. Richter, Kase, Schneider (81. Donath), L. Witzel (75. Schüler), Dietze, Schutzsch, Engelhardt, Lavrov, M. Witzel, Schuschke

TuS Kochstedt: Jeßwein – Hensen, Rüdiger (56. Karbath), Böhme, Streuber, Ziemba (63. Täubrecht), Krüger, Landgraf, Zabel, Richter, Ihbe

Tore: 1:0 Philipp Schneider (12.), 2:0 Maurice Witzel (45.+1), 3:0 Martin Kase (55.), 3:1 Sebastian Ihbe (64.), 4:1 Philipp Schneider (70.); Schiedsrichter: Rico Reinhardt (Leipzig); Assistenten: Ralf Wanderer, Andreas Heinrich; Zuschauer: 60