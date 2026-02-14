Der Dessauer SV 97 I errang am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 43 Fußballfans einen klaren 5:3 (1:1)-Sieg gegen den SV Blau-Rot Coswig.

In Minute 23 schoss Jan-Niklas Seifert das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. 21 Minuten verstrichen, bis die Coswiger sich von ihrer Führung verabschieden mussten, und das auf besonders unglückliche Weise. Unfreiwillig besorgte Tarek Löwe den Ausgleichstreffer, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (44.).

1:1. Der SV Blau-Rot Coswig konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Jan-Erik Bergt traf in Spielminute 57. Die Dessauer nahmen aber nochmal Anlauf. Julian Bittner traf in der 60. Minute, gefolgt von Philipp Markert (67.). Die Coswiger nahmen aber nochmal Anlauf. Bergt traf in Minute 83 noch einmal. 3:3. Die Dessauer revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Luca Maximilian Dieckow schoss und traf in Spielminute 86. Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Rot Coswig kassierte einmal Gelb. Spielstand 4:3 für den Dessauer SV 97 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 4

Die Dessauer wechselten in den letzten Minuten nochmal aus. Matin Yousef wurde für Julian Bittner eingesetzt. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Am Ende der Partie sollte es dem Dessauer SV 97 I noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Matin Yousef den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 5:3 verfestigte (90.+2). Damit war der Triumph der Dessauer gesichert. Die Dessauer sind dennoch auf Platz vier gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – SV Blau-Rot Coswig

Dessauer SV 97 I: Deistler – Von Klöden, Malende, Kieseler, Dieckow, Markert (71. Bayard), Bittner (89. Yousef), Eckersberg, Merkel, Walzer, T. Berger

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Hoffmann, Schölzel (30. Schaaf), Bergt, Plotz, Schmidt, Seifert (62. Ziem), Warnecke, Guroll (70. Körner), Scheller, Löwe (84. Weber)

Tore: 0:1 Jan-Niklas Seifert (23.), 1:1 Tarek Löwe (44.), 1:2 Jan-Erik Bergt (57.), 2:2 Julian Bittner (60.), 3:2 Philipp Markert (67.), 3:3 Jan-Erik Bergt (83.), 4:3 Luca Maximilian Dieckow (86.), 5:3 Matin Yousef (90.+2); Schiedsrichter: Robin Zenthöfer (Halle); Assistenten: Steve Kossin, Luay Maslmani; Zuschauer: 43