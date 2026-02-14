Fußball-Landesklasse 4: Am Samstag war der FC Victoria Wittenberg gegenüber dem SV Allemannia 08 Jessen machtlos und wurde mit 0:2 (0:1) vom Platz gefegt.

Wittenberg/MTU. Das Match zwischen Wittenberg und Jessen ist mit einer deutlichen 0:2 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Sebastian Knick (Dessau-Roßlau) zwei Gelbe Karten an die Wittenberger (32., 45.). Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit wurden die Fans in der Nachspielzeit doch noch mit einem Tor belohnt, als Erik Thomas Heinrich für Jessen traf und nach einer ersten Spielhälfte ohne Tore in Nachspielminute 2 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 4

FC Victoria Wittenberg gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 51

Nur kurz darauf gelang es Mustafa Alalawi, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:2 auszubauen (51.). Die Gegner vom SV Allemannia 08 Jessen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Wittenberger sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – SV Allemannia 08 Jessen

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – M. Müller, Thöner, Körnig, Arlt (42. Smith-Heston), Hüller (71. Steudel), Dorn, Vurmo, C. Müller, Kießling, M. Müller

SV Allemannia 08 Jessen: Lenker – Quinque, Heinze, Olexy, Michlick, Böhme (78. Schüler), Weidmann, Kilian (57. Michlick), Alalawi (65. Peinl), Heinrich (78. Ockler), Wedmann (81. Michalke)

Tore: 0:1 Erik Thomas Heinrich (45.+2), 0:2 Mustafa Alalawi (51.); Schiedsrichter: Sebastian Knick (Dessau-Roßlau); Assistenten: Nick Müller, Torsten Wünsch; Zuschauer: 14