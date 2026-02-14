Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 konnte sich der SV Eintracht Elster vor 60 Zuschauern über einen soliden 4:1 (2:0)-Erfolg gegen den TuS Kochstedt freuen.

Zahna-Elster/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 60 Besuchern des Elster Bau Sportparks geboten. Die Zahna-Elsteraner setzten sich souverän mit 4:1 (2:0) gegen die Gäste aus Kochstedt durch.

Philipp Schneider (SV Eintracht Elster) netzte zwölf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor konnte dann in der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten erzielt werden: Diesmal setzte Maurice Witzel den Ball ins Netz.

2:0 Vorsprung für SV Eintracht Elster – 46. Minute

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Martin Kase konnte in Minute 55 einnetzen. Es lief nicht gut für den TuS Kochstedt. In Minute 64 gelang es Spieler Nummer 2 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Spielstand 3:1 für den SV Eintracht Elster.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 4

Das letzte Tor der Partie fiel 25 Minuten nach der Pause, als Schneider den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:1 erweiterte (70.). Damit war der Erfolg der Zahna-Elsteraner gesichert. In Spielminute 89 handelte sich der SV Eintracht Elster noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Elster – TuS Kochstedt

SV Eintracht Elster: A. Richter – Engelhardt, L. Witzel (75. Schüler), Schutzsch, Lavrov, Kase, T. Richter, Schuschke, Schneider (81. Donath), Dietze, M. Witzel

TuS Kochstedt: Jeßwein – Landgraf, Hensen, Böhme, Zabel, Ihbe, Richter, Rüdiger (56. Karbath), Ziemba (63. Täubrecht), Streuber, Krüger

Tore: 1:0 Philipp Schneider (12.), 2:0 Maurice Witzel (45.+1), 3:0 Martin Kase (55.), 3:1 Sebastian Ihbe (64.), 4:1 Philipp Schneider (70.); Schiedsrichter: Rico Reinhardt (Leipzig); Assistenten: Ralf Wanderer, Andreas Heinrich; Zuschauer: 60