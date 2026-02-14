Fußball-Landesklasse 4: Der Heimbonus half dem FC Victoria Wittenberg am Samstag nicht, als er sich vor 14 Zuschauern mit 0:2 (0:1) gegen den SV Allemannia 08 Jessen geschlagen geben musste.

Wittenberg/MTU. Vor 14 Zuschauern hat sich das Team von Andreas Wappler mit 0:2 (0:1) gegen Jessen eine Niederlage eingestehen müssen.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Sebastian Knick (Dessau-Roßlau) zwei Gelbe Karten an die Wittenberger (32., 45.). Die erste Hälfte des Spiels verlief torlos. Erst in der Nachspielzeit schoss Erik Thomas Heinrich das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (45.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 4

FC Victoria Wittenberg hinkt 0:2 hinterher – Minute 51

Nur vier Minuten darauf konnte Mustafa Alalawi (Jessen) den Ball über die Linie bringen (51.). Mit 2:0 verließen die Jessener den Platz als Sieger. Die Gegner vom SV Allemannia 08 Jessen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der FC Victoria Wittenberg sicherte sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – SV Allemannia 08 Jessen

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – Arlt (42. Smith-Heston), M. Müller, M. Müller, Thöner, Dorn, Kießling, Hüller (71. Steudel), Körnig, Vurmo, C. Müller

SV Allemannia 08 Jessen: Lenker – Heinze, Quinque, Weidmann, Kilian (57. Michlick), Alalawi (65. Peinl), Böhme (78. Schüler), Olexy, Heinrich (78. Ockler), Wedmann (81. Michalke), Michlick

Tore: 0:1 Erik Thomas Heinrich (45.+2), 0:2 Mustafa Alalawi (51.); Schiedsrichter: Sebastian Knick (Dessau-Roßlau); Assistenten: Nick Müller, Torsten Wünsch; Zuschauer: 14