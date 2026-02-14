Der Dessauer SV 97 I errang am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 43 Zuschauern einen klaren 5:3 (1:1)-Sieg gegen den SV Blau-Rot Coswig.

Dessau-Roßlau/MTU. Am Samstag haben sich der Dessauer SV 97 I und der SV Blau-Rot Coswig ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 5:3 (1:1).

Jan-Niklas Seifert (SV Blau-Rot Coswig) netzte 23 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In Spielminute 44 war es vorbei mit der Führung für die Coswiger. Unfreiwillig beförderte Tarek Löwe den Ball ins eigene Tor und sorgte so für den Ausgleichstreffer.

Unentschieden. Die Coswiger revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Jan-Erik Bergt schoss und traf in der 57. Spielminute. Die Dessauer nahmen aber nochmal Anlauf. Julian Bittner schoss und traf in der 60. Spielminute, gefolgt von Philipp Markert (67.). Die Coswiger nahmen aber nochmal Anlauf. Bergt versenkte den Ball in Spielminute 83 ein weiteres Mal. Gleichstand. Die Dessauer revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Luca Maximilian Dieckow traf in der 86. Minute. In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Rot Coswig musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 4:3 für den Dessauer SV 97 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 4

Die Dessauer wechselten in den letzten Minuten nochmal aus. Matin Yousef wurde für Julian Bittner eingesetzt. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Matin Yousef, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:3 zu festigen (90.+2). Die Dessauer sind dennoch auf Platz vier gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – SV Blau-Rot Coswig

Dessauer SV 97 I: Deistler – Markert (71. Bayard), T. Berger, Dieckow, Walzer, Von Klöden, Malende, Bittner (89. Yousef), Kieseler, Eckersberg, Merkel

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Warnecke, Plotz, Schmidt, Guroll (70. Körner), Hoffmann, Löwe (84. Weber), Schölzel (30. Schaaf), Bergt, Seifert (62. Ziem), Scheller

Tore: 0:1 Jan-Niklas Seifert (23.), 1:1 Tarek Löwe (44.), 1:2 Jan-Erik Bergt (57.), 2:2 Julian Bittner (60.), 3:2 Philipp Markert (67.), 3:3 Jan-Erik Bergt (83.), 4:3 Luca Maximilian Dieckow (86.), 5:3 Matin Yousef (90.+2); Schiedsrichter: Robin Zenthöfer (Halle); Assistenten: Steve Kossin, Luay Maslmani; Zuschauer: 43