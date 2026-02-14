Der SV Eintracht Elster erzielte am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 60 Fußballfans einen klaren 4:1 (2:0)-Sieg gegen den TuS Kochstedt.

Zahna-Elster/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 60 Besuchern des Elster Bau Sportparks geboten. Die Zahna-Elsteraner waren den Gästen aus Kochstedt mit 4:1 (2:0) souverän überlegen.

In Minute 12 schoss Philipp Schneider das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit konnte Elster noch einmal treffen: In der ersten Minute wurde ein weiteres Tor durch Maurice Witzel erzielt.

SV Eintracht Elster baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 45+1

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Martin Kase konnte in Minute 55 einnetzen. Es sah nicht gut aus für den TuS Kochstedt. In Minute 64 gelang es Spieler Nummer 2 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, das Spiel war jedoch verloren. Spielstand 3:1 für den SV Eintracht Elster.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 4

In Minute 70 fiel das letzte Tor der Partie. 25 Minuten nach Anpfiff gelang es Schneider, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:1 zu erweitern (70.). In Spielminute 89 handelte sich der SV Eintracht Elster noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Elster – TuS Kochstedt

SV Eintracht Elster: A. Richter – L. Witzel (75. Schüler), Schneider (81. Donath), T. Richter, Lavrov, Kase, Schuschke, Engelhardt, Dietze, M. Witzel, Schutzsch

TuS Kochstedt: Jeßwein – Hensen, Ihbe, Streuber, Böhme, Ziemba (63. Täubrecht), Landgraf, Krüger, Zabel, Rüdiger (56. Karbath), Richter

Tore: 1:0 Philipp Schneider (12.), 2:0 Maurice Witzel (45.+1), 3:0 Martin Kase (55.), 3:1 Sebastian Ihbe (64.), 4:1 Philipp Schneider (70.); Schiedsrichter: Rico Reinhardt (Leipzig); Assistenten: Ralf Wanderer, Andreas Heinrich; Zuschauer: 60