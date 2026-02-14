Dem Dessauer SV 97 I glückte es am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4, den SV Blau-Rot Coswig mit 5:3 (1:1) zu besiegen. 43 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Dessau-Roßlau/MTU. Am Samstag haben sich der Dessauer SV 97 I und der SV Blau-Rot Coswig ein fesselndes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 5:3 (1:1).

In Minute 23 schoss Jan-Niklas Seifert das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Coswiger mussten nach 21 Spielminuten die Führung wieder abgeben. Tarek Löwe sorgte unfreiwillig für den Ausgleichstreffer, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (44.).

Minute 44 Dessauer SV 97 I auf Augenhöhe mit SV Blau-Rot Coswig – 1:1

Die Mannschaften waren gleich auf. Die Coswiger konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Jan-Erik Bergt schoss und traf in der 57. Minute. Die Dessauer blieben ihnen auf den Fersen. Julian Bittner traf in Minute 60, gefolgt von Philipp Markert (67.). Die Coswiger blieben ihnen auf den Fersen. Bergt versenkte den Ball in der 83. Spielminute noch einmal. Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Dessauer konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Luca Maximilian Dieckow traf in Minute 86. In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Rot Coswig kassierte einmal Gelb. Spielstand 4:3 für den Dessauer SV 97 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 4

Die Dessauer wechselten in den letzten Minuten nochmal aus. Matin Yousef wurde für Julian Bittner eingesetzt. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Matin Yousef, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:3 zu erweitern (90.+2). Die Dessauer sind dennoch auf Platz vier gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – SV Blau-Rot Coswig

Dessauer SV 97 I: Deistler – T. Berger, Malende, Markert (71. Bayard), Von Klöden, Eckersberg, Walzer, Bittner (89. Yousef), Kieseler, Merkel, Dieckow

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Warnecke, Guroll (70. Körner), Hoffmann, Plotz, Seifert (62. Ziem), Schmidt, Löwe (84. Weber), Scheller, Bergt, Schölzel (30. Schaaf)

Tore: 0:1 Jan-Niklas Seifert (23.), 1:1 Tarek Löwe (44.), 1:2 Jan-Erik Bergt (57.), 2:2 Julian Bittner (60.), 3:2 Philipp Markert (67.), 3:3 Jan-Erik Bergt (83.), 4:3 Luca Maximilian Dieckow (86.), 5:3 Matin Yousef (90.+2); Schiedsrichter: Robin Zenthöfer (Halle); Assistenten: Steve Kossin, Luay Maslmani; Zuschauer: 43