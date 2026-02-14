Dem Dessauer SV 97 I glückte es am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4, den SV Blau-Rot Coswig mit 5:3 (1:1) zu besiegen. 43 Zuschauer waren live dabei.

Dessau-Roßlau/MTU. Am Samstag haben sich der Dessauer SV 97 I und der SV Blau-Rot Coswig ein fesselndes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 5:3 (1:1).

Nach 23 Minuten schoss Jan-Niklas Seifert das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es vergingen 21 Minuten, bis die Coswiger ihre Führung wieder abgeben mussten, und das auf besonders unglückliche Weise. Unfreiwillig besorgte Tarek Löwe den Ausgleichstreffer, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (44.).

1:1 für Dessauer SV 97 I und SV Blau-Rot Coswig – Minute 44

Die Mannschaften waren gleich auf. Die Coswiger konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Jan-Erik Bergt traf in Spielminute 57. Die Dessauer nahmen aber nochmal Anlauf. Julian Bittner versenkte den Ball in der 60. Minute, gefolgt von Philipp Markert (67.). Die Coswiger blieben ihnen auf den Fersen. Bergt schoss und traf in der 83. Spielminute zum zweiten Mal. Unentschieden. Der Dessauer SV 97 I konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Luca Maximilian Dieckow versenkte den Ball in der 86. Spielminute. Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Rot Coswig musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 4:3 für den Dessauer SV 97 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 4

In den letzten Minuten versuchten die Dessauer durch Spielerwechsel nochmal neue Energie aufs Feld zu bringen. Matin Yousef ersetzte Julian Bittner. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Am Ende der Partie sollte es dem Dessauer SV 97 I noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Matin Yousef den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 5:3 ausbaute (90.+2). Damit war der Triumph der Dessauer gesichert. Der Dessauer SV 97 I rutschte dennoch auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – SV Blau-Rot Coswig

Dessauer SV 97 I: Deistler – Malende, T. Berger, Eckersberg, Von Klöden, Dieckow, Merkel, Bittner (89. Yousef), Kieseler, Walzer, Markert (71. Bayard)

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Warnecke, Schmidt, Löwe (84. Weber), Schölzel (30. Schaaf), Plotz, Scheller, Seifert (62. Ziem), Guroll (70. Körner), Hoffmann, Bergt

Tore: 0:1 Jan-Niklas Seifert (23.), 1:1 Tarek Löwe (44.), 1:2 Jan-Erik Bergt (57.), 2:2 Julian Bittner (60.), 3:2 Philipp Markert (67.), 3:3 Jan-Erik Bergt (83.), 4:3 Luca Maximilian Dieckow (86.), 5:3 Matin Yousef (90.+2); Schiedsrichter: Robin Zenthöfer (Halle); Assistenten: Steve Kossin, Luay Maslmani; Zuschauer: 43