Mit einer Niederlage für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen endete der 8. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen die SG 1948 Reppichau mit 2:3 (0:2).

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Am Freitag haben sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen und die SG 1948 Reppichau ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:3 (0:2).

In Minute 11 schoss Tim Wollmerstädt das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor folgte kurze Zeit nach dem ersten Tor: Erneut setzte Wollmerstädt den Ball ins Netz (22.).

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Kai Kozlowski/Bitterfeld-Wolfen (76.), gefolgt von Kilian Konicki (1. FC Bitterfeld-Wolfen) in Minute 90.+2. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 8

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu zwei Gelben Karten, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Schon eine Spielminute später konnte Niels De Wispelaere (Reppichau) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Reppichauer Mannschaft erzielen (90.+3). In Spielminute 93 handelte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – SG 1948 Reppichau

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Hartung, Kozlowski, Marku (27. Schlömer), Konicki, Schröter, Seidel (62. Baum), Brand, Giss (72. Toldea)

SG 1948 Reppichau: Storm – De Wispelaere, Wartemann, Stock, Wollmerstädt (45. Marx), Bachmann, Pelz, Ehrenberg, Gassner

Tore: 0:1 Tim Wollmerstädt (11.), 0:2 Tim Wollmerstädt (22.), 1:2 Kai Kozlowski (76.), 2:2 Kilian Konicki (90.+2), 2:3 Niels De Wispelaere (90.+3); Schiedsrichter: Laurence Steffen (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 20