Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Am Sonntag setzte sich der Gastgeber MSV Eisleben vor 57 Zuschauern gegen den Nietlebener SV Askania 09 (Flex) mit einem souveränen 9:0 (3:0) durch.

Eisleben/MTU. 9:0 (3:0) in Eisleben: Ganze neun Bälle hat das Team von Steffen Bormann, der MSV Eisleben, am Sonntag im Tor der Gegner aus Nietleben untergebracht.

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Andrin Dubova für Eisleben traf und nach nur drei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Eisleber waren aber noch längst nicht fertig: Neun Minuten vor der Halbzeitpause wurde das zweite Tor durch Leandros Paris Markou erzielt.

2:0 Vorsprung für MSV Eisleben – Minute 36

Der Siegeszug der Eisleber brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Steffen Bormann im gegnerischen Tor. Niclas Ebert traf in Minute 45, Ben Neugebauer in Minute 58, John Beese in Minute 72, Yannik Rische in Minute 74, Markou in Minute 83 und Yannik Rische in Minute 86. Spielstand 8:0 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 9

Bereits drei Spielminuten später konnte Rische (Eisleben) den Ball erneut über die Linie bringen (89.). Mit 9:0 verließen die Eisleber den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – Nietlebener SV Askania 09 (Flex)

MSV Eisleben: Bock – L. Schmidt, Ebert, Dubova, Beese, Markou, Rische, A. Schmidt, Engel

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Kastner, Thiele, Scharschuh, Wendt, Tröger, Preuß, Silber, Schröder

Tore: 1:0 Andrin Dubova (3.), 2:0 Leandros Paris Markou (36.), 3:0 Niclas Ebert (45.), 4:0 Ben Neugebauer (58.), 5:0 John Beese (72.), 6:0 Yannik Rische (74.), 7:0 Leandros Paris Markou (83.), 8:0 Yannik Rische (86.), 9:0 Yannik Rische (89.); Schiedsrichter: Nico Küstner (Sangerhausen); Zuschauer: 57