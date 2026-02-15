Für den SV Blau-Weiß Dölau endete der 12. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den Nietlebener SV Askania 09 (Flex) mit 2:3 (1:1).

Halle/MTU. Am Sonntag haben sich der SV Blau-Weiß Dölau und der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) ein aufregendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:3 (1:1).

Gleich nach Anpfiff schoss Leon Reso das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (10.). Die Hallenser konterten in der 28. Spielminute. Diesmal war Maximilian Klein der Torschütze.

Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau e.V. musste einmal Gelb hinnehmen. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Constantin Preuß/Nietleben (47.), gefolgt von Felix Blautzik (Nietlebener SV Askania 09 (Flex)) in Minute 76. Spielstand 3:1 für den Nietlebener SV Askania 09 (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 12

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) kassierte einmal Gelb sowie eine Rote Karte und damit einen Platzverweis.

Am Ende des Duells sollte es dem SV Blau-Weiß Dölau noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Spieler Nummer 21 den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (90.+1). Den Vorsprung der Gegner konnten die Hallenser aber nicht mehr wettmachen. In Spielminute 91 handelte sich der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – Nietlebener SV Askania 09 (Flex)

SV Blau-Weiß Dölau: – Klein, Tyfko (55. Ecke), Kaplanidis (65. Pfeiffer), Junghahn, Junghardt (55. Khalel), Nietschmann (46. Reum), Henze (65. Leshchenko)

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Seidel, Preuß, Wendt (46. Alali), Blautzik, Reso (46. Rosenheinrich), Silber, Müller, Wonnay, Schröder (46. Bartsch), Ruppe

Tore: 0:1 Leon Reso (10.), 1:1 Maximilian Klein (28.), 1:2 Constantin Preuß (47.), 1:3 Felix Blautzik (76.), 2:3 (90.+1); Schiedsrichter: Jannis Oude Hengel (Halle); Zuschauer: 30