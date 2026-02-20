Tommaso Giacomel wollte in seiner Heimat Olympiasieger werden. Im letzten Rennen bei den Winterspielen kommt er nach gesundheitlichen Problemen aber gar nicht erst ins Ziel.

Antholz - Der mit Gold-Ambitionen angetretene italienischen Biathlet Tommaso Giacomel ist nach dem Massenstart bei den Olympischen Winterspielen im Krankenhaus gelandet. Der 25-Jährige postete bei Instagram wenige Stunden nach dem Rennen, das er vorzeitig abbrechen musste, ein Foto aus dem Krankenbett. „Gleich nach dem zweiten Schießen hörte mein Körper irgendwie auf, richtig zu arbeiten und ich hatte wirklich Schwierigkeiten, zu atmen und mich zu bewegen“, schrieb Giacomel. Daraufhin musste er in der dritten Runde aussteigen und blieb am Streckenrand im Schnee sitzen. „Schlimmstes Gefühl, das ich bisher in meinem Leben erlebt habe“, schrieb er.

„Frustration, Wut, Enttäuschung“

Mittlerweile gehe es dem Gesamtweltcup-Zweiten zwar körperlich besser, doch die Enttäuschung ist groß. Nach Silber zum Auftakt mit der Mixed-Staffel wollte er bei seinem Heimspiel in Südtirol auch in den Einzelrennen Medaillen gewinnen. Das misslang, obwohl er meist zu den Favoriten gehörte. „Im Moment geht mir viel durch den Kopf... Frustration, Wut, Enttäuschung...“, schrieb Giacomel: „Absolut nicht das Ende der Spiele, auf das ich gehofft hatte, aber ich werde niemals aufgeben.“

Was genau der Grund für sein Aus war, ist noch unklar. Er werde auf jeden Fall bis zu den Winterspielen in vier Jahren in den französischen Alpen weitermachen. „4 Jahre verfliegen schnell und ich versuche es wieder in Frankreich“, schrieb Giacomel und kündigte an: „Ich werde die nächsten Tage ein paar medizinische Untersuchungen durchführen, um herauszufinden, was heute schiefgelaufen ist.“