weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. Sportmix
    4. >

  4. Olympische Winterspiele: Wieder ein Freestyler abtransportiert: Südkoreaner stürzt

Jetzt einschalten
Landesliga im Livestream: VfB Ottersleben - Oscherslebener SC jetzt live sehen
Landesliga im Livestream: VfB Ottersleben - Oscherslebener SC jetzt live sehen

Olympische Winterspiele Wieder ein Freestyler abtransportiert: Südkoreaner stürzt

Noch vor dem Finale erwischt es Seunghun Lee, der nicht am Finale teilnehmen kann. Es ist nicht der erste heftige Sturz in der Halfpipe.

Von dpa 20.02.2026, 20:01
Seunghun Lee muss mit einem Schlitten abtransportiert werden.
Seunghun Lee muss mit einem Schlitten abtransportiert werden. Oliver Weiken/dpa

Livigno - Ski-Freestyler Seunghun Lee aus Südkorea ist vor der Entscheidung des olympischen Halfpipe-Wettbewerbs gestürzt und verpasst daher das Finale. Der 20-Jährige verlor beim Aufwärmen in der Röhre die Kontrolle und musste anschließend behandelt werden. Beim Abtransport hielt er sich die Hände vor das Gesicht. Details zum Gesundheitszustand gibt es bislang nicht. 

Bereits in der Qualifikation war es zu einem heftigen Sturz gekommen. Der Neuseeländer Finley Melville Ives stürzte bei der Landung nach einem Trick heftig und schlug dabei mit dem Kopf auf. Sein Trainer gab später Entwarnung. „Ihm geht es okay. Er war k.-o., er ist jetzt bei Bewusstsein und spricht. Er wird komplett durchgecheckt“, sagte Tom Willmott. „Er wird wieder zurückkommen, er ist ein Kämpfer.“