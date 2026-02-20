Laura Nolte beginnt im Zweierbob bei Olympia mit Start- und Bahnrekord - und wird sofort von US-Rivalin Kaillie Armbruster Humphries gekontert. Doch Nolte hat eine Antwort.

Cortina d'Ampezzo - Laura Nolte kämpft auch im Zweierbob um olympisches Gold mit. Unter den Augen von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) holte sich die Sportsoldatin mit Anschieberin Deborah Levi bei den Winterspielen in Cortina d'Ampezzo die Halbzeit-Führung. Vor den beiden abschließenden Läufen an diesem Samstag haben die beiden Peking-Olympiasiegerinnen 0,18 Sekunden Vorsprung auf Lisa Buckwitz und Neele Schuten. Fünf Hundertstelsekunden dahinter folgt auf Platz drei US-Pilotin Kaillie Armbruster Humphries, die mit Jasmine Jones fährt.

Nolte und Levi, die fünf der sieben Saisonrennen gewannen, legten mit Startnummer eins gleich Start- und Bahnrekord hin. Doch die 40 Jahre alte Armbruster Humphries, die als beste Pilotin der Welt gilt, konterte prompt mit Bahnrekord.

Im Monobob wurde Nolte noch abgefangen

Im zweiten Lauf folgte die Antwort von Nolte, die den Zweierbob als „unsere Parade-Disziplin“ bezeichnet. „Die zweite Fahrt war supergut, von daher sind wir superzufrieden“, sagte Nolte im ZDF. Im Monobob hatte sie nach drei von vier Läufen geführt und dann Gold um vier Hundertstel noch verloren. „Es wird ziemlich spannend, uns dürfen keine Fehler passieren. Zweimal sauber fahren, darauf kommt es am Ende an“, sagte Nolte.

„Es ist sehr spannend und großartig, dass drei deutsche Bobs vorne liegen. Ein Großteil der Medaillen wird ja von Bundeswehr-Soldaten und -Soldatinnen geholt. Da gehört es sich doch, dass man da auch vorbeischaut“, sagte Zuschauer Pistorius.

Vierte vor den entscheidenden zwei Durchgängen ist Ex-Weltmeisterin Kim Kalicki mit Talea Prepens. Das Duo aus Wiesbaden und Magdeburg hat 21 Hundertstelsekunden Vorsprung vor den US-Schlitten von Kaysha Love.