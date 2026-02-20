Fußball-Landesklasse 4: Mit einem unfassbaren 7:0 (1:0) fegte das Team des SV Eintracht Elster die SG 1919 Trebitz am Freitag vom Platz.

Zahna-Elster/MTU. Die Zahna-Elsteraner haben am Freitag dem Kontrahenten aus Trebitz ganze sieben Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 7:0 (1:0) gingen sie vom Platz.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Sebastian Knick (Dessau-Roßlau) eine Gelbe Karte an die Gäste (32.). Damon Schüler (SV Eintracht Elster) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit, in Minute 44, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter erneut zur Tat schreiten. Die SG 1919 Trebitz musste jetzt einmal Gelb-Rot und damit einen Platzverweis hinnehmen (48.). In der zweiten Halbzeit setzte Elster noch einen drauf: In Minute 65 wurde das zweite Tor durch Moritz Walter Donath erzielt.

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Fünf Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Schüler traf in Minute 70, Eric Schutzsch in Minute 72, Schüler in Minute 74 und Philipp Schneider in Minute 86. Spielstand 6:0 für den SV Eintracht Elster.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.02.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 16

Am Ende der Partie sollte es dem SV Eintracht Elster noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Karl Ferigo den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 7:0 verfestigte (90.+3). Damit war der Sieg der Zahna-Elsteraner gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Elster – SG 1919 Trebitz

SV Eintracht Elster: A. Richter (46. Walter) – Engelhardt, Lavrov, T. Richter, Schüler (79. Jahn), Schneider, Witzel (62. Donath), Schutzsch, Schuschke, Dietze, Kase (65. Ferigo)

SG 1919 Trebitz: Langer – Kühne, Preuß, Höppner (46. Grobmann), Schneider (75. Tawfik Kinani), Oberländer, Födisch (81. Wilhelm), Kirschke, Meene, Gröber, Poenicke

Tore: 1:0 Damon Schüler (44.), 2:0 Moritz Walter Donath (65.), 3:0 Damon Schüler (70.), 4:0 Eric Schutzsch (72.), 5:0 Damon Schüler (74.), 6:0 Philipp Schneider (86.), 7:0 Karl Ferigo (90.+3); Schiedsrichter: Sebastian Knick (Dessau-Roßlau); Assistenten: Laurence Steffen, Max Müller; Zuschauer: 85