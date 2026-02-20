Eine herbe Schlappe erlitt der VfB 1906 Sangerhausen an diesem Freitag auf heimischem Platz gegen den SV Blau-Weiß Zorbau. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Verbandsliga vor 95 Zuschauern mit 1:5 (1:1).

Sangerhausen/MTU. Im Friesenstadion Pl.2 wurden die Fans des VfB 1906 Sangerhausen am Freitag Zeugen eines bitteren Spektakels. Fünf Bälle gingen Keeper Darius Triebel ins Netz. Das Spiel endete 1:5 (1:1).

Gleich nach Anpfiff schoss Nikita Bondarenko das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (5.). Die Zorbauer konterten in der 23. Minute. Diesmal war Bruno Weick der Torschütze.

1:1 für VfB 1906 Sangerhausen und SV Blau-Weiß Zorbau – 23. Minute

Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen musste einmal Gelb hinnehmen. Nikita Bondarenko traf für Zorbau in Minute 52 und Max Erdmann zwei mal in Minute 54 und 57. Spielstand 4:1 für den SV Blau-Weiß Zorbau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.02.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 16

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut zur Tat schreiten. Der VfB 1906 Sangerhausen musste noch einmal Gelb hinnehmen. Der SV Blau-Weiß Zorbau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rüdiger Hoppe.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Bondarenko den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:5 verfestigte (84.). Damit war der Sieg der Zorbauer entschieden.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SV Blau-Weiß Zorbau

VfB 1906 Sangerhausen: Triebel – Weick, Kern (60. Stöhr), Hildebrandt, Sonnenberg (46. Lange), Wagenhaus, Hennig (68. Halle), Schneider (72. Husung), Schäffner, Schulz, Olbricht

SV Blau-Weiß Zorbau: Heinrich – Neuhaus (80. Engl), Neuhaus, Hein (72. Tsipi), Nicodemus, De Pinho Gomes (65. Sothen), Bondarenko, Seidel, Erdmann (89. Bisultanov), Campbell (80. Omerovic), Strauchmann

Tore: 0:1 Nikita Bondarenko (5.), 1:1 Bruno Weick (23.), 1:2 Nikita Bondarenko (52.), 1:3 Max Erdmann (54.), 1:4 Max Erdmann (57.), 1:5 Nikita Bondarenko (84.); Schiedsrichter: Justin Ermisch (Halle); Assistenten: Eric Bregulla, Fabian Stegner; Zuschauer: 95